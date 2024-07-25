В РФ начались продажи кроссовера Belgee X70 по цене от 2,6 млн рублей

Российские дилеры Belgee стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Belgee X70, сборка которого осуществляется на предприятии в Беларуси.

Автомобиль представлен в четырех версиях: Active, Style, Prestige и Prestige+, доступных как с передним, так и с полным приводом. Ценовой диапазон модели колеблется от 2 599 990 до 3 199 990 рублей.

Belgee X70 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем и может комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от выбранной комплектации.

Салон кроссовера укомплектован цифровой приборной панелью размером 7 дюймов и мультимедийной системой с сенсорным экраном 12,3 дюйма, поддерживающей Bluetooth и функцию зеркалирования смартфона на экране.

За звук отвечает аудиосистема с 6 динамиками, а за безопасность – камера заднего вида и задние парковочные датчики.

Belgee X70 полностью адаптирован для российских условий и в базовой комплектации включает электрообогрев наружных зеркал, форсунок омывателя и лобового стекла, а также подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений.