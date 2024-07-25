«СберСпасибо»: Россияне садятся в такси до 4 раз в неделю

В среднем, жители страны садятся в такси до 4 раз в неделю. От апреля до июня 2024 года участники программы «СберСпасибо» заработали более 500 миллионов бонусов за поездки на такси и каршеринг. Кэшбэк в этой категории может достигать 10%, в зависимости от подписки или пакета услуг.

Аналитики «СберСпасибо» отметили, что в апреле–июне практически все пользователи выбирали такси, а лишь 5% предпочитали каршеринг. Самые активные клиенты в возрасте от 26 до 35 лет совершают около 32% транзакций, а также клиенты от 36 до 45 лет (30%).

Половина пользователей такси — мужчины, другая половина — женщины. Однако, каршеринг чаще используют мужчины (77%) по сравнению с женщинами (23%).

Москвичи и петербуржцы наиболее активны в категории «Такси и каршеринг». В II квартале 2024 года участники программы в среднем совершали поездки на такси 3,7 раз в неделю, а пик активности приходился на вторую половину апреля, когда число поездок достигало 4,1 в неделю.

В выходные дни клиенты чаще всего садились в такси ночью и вечером. Например, в субботу наибольшее количество поездок приходилось на промежутки с 00:00 до 2:00 и с 22:00 до 24:00. В будние дни основные траты на такси были сосредоточены с 10:00 до 12:00 и с 22:00 до 24:00.