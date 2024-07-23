АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Niva Sport уже в декабре

Автозавод ВАЗ начнет массовое производство Lada Niva Sport в декабре 2024 года.

Внедорожник LADA Niva Sport, который недавно был протестирован самим президентом Максимом Соколовым, пойдет в серийное производство в этом году. Такие сроки были объявлены главой концерна в интервью местному телеканалу «Тольятти-24».

Сегодня стало известно полное отличие LADA Niva Sport от стандартной 83-сильной «Нивы». Эти детали были раскрыты в инсайдерском Telegram-канале «Автопоток«.

Так, внедорожник получит 16-клапанный 122-сильный двигатель объемом 1,6 литра от LADA Granta Sport с уникальной калибровкой, специально адаптированный к его продольному расположению кузова.

Также он будет оснащен дисковыми тормозами на всех колесах, усиленным задним мостом и подвеской, оригинальными пружинами и амортизаторами от LADA Sport, а также четырехсателлитными межколесными дифференциалами.

Внешне спортивную «Ниву» можно будет узнать по контрастным черным деталям кузова, оригинальному шильдику Sport на черной решетке радиатора, 17-дюймовым дискам с увеличенными шинами, дополнительной диодной освещенности на переднем бампере и воздухозаборнику на капоте.

Кроме того, в новинке будет специально оформленный салон со спортивными передними сиденьями, обладающими развитой боковой поддержкой и логотипами LADA Sport, кожаным рулем с перфорированной отделкой рулевого колеса и декоративными вставками на дверных картах, выполненными из серой алькантары с тонкой красной строчкой.