Число регистраций автомобилей в Санкт-Петербурге выросло в 1,5 раза

В Петербурге количество зарегистрированных легковых и легких коммерческих автомобилей увеличилось на 59% за первые полгода 2024 года по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что этот рост связан с укреплением курса рубля и предстоящими изменениями в стоимости утилизационного сбора осенью.

С начала года до июня было зарегистрировано почти 38 тысяч новых автомобилей в городе, из которых только в июне было продано 6,5 тысячи машин, что на 34% больше, чем годом ранее.

Несмотря на это, продажи в июне оказались ниже, чем в марте и апреле. Важно отметить, что лидером продаж долгое время была марка LADA, однако к концу полугодия её обошла китайская марка Haval, а на третьем месте оказалась Geely.

Специалисты выявили значительный рост продаж у марок TANK (240%) и Changan (410%) по сравнению с прошлым годом. В топ-10 также вошли Chery, Exeed, Omoda, GAZ и UAZ с различными уровнями роста.

Однако представители отрасли предупреждают о возможном замедлении рынка из-за ожидаемого увеличения ключевой ставки ЦБ и роста утилизационного сбора.

Эксперты считают, что неопределенность на рынке и постоянное увеличение цен могут быть причиной роста спроса на автомобили.

Некоторые потребители предпочитают приобретать авто сейчас, опасаясь дальнейших изменений. Несмотря на рост, отмечается, что рынок до сих пор не достиг докризисных уровней 2021 года из-за отсутствия конкуренции и постоянного увеличения цен.