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Solaris — цена у официального дилера

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Модельный ряд автомобилей Solaris

Недавно на российский авторынок вышел новый бренд Solaris, представляющий продукцию отечественной группы компаний AGR Automotive Group. Эти машины собираются не предприятиях полного цикла, расположенных в Ленинградской области. На данный момент к приобретению доступны под маркой Solaris два седана (HS и KRS) и два кроссовера (HC и KRX). Предполагается, что основными конкурентами этих автомобилей на российском рынке станут относительно недорогие китайские машины начальных версий. На все актуальные модели бренда Solaris распространяется официальная трехлетняя гарантия. Техобслуживание обеспечивается в соответствии с регламентом в дилерских центрах.

Седан Solaris HS имеет передний привод и по два варианта двигателя и трансмиссии. Мотор здесь может быть объемом 1,4 и 1,6 литра, КПП представлена шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». В зависимости от варианта двигателя и трансмиссии этот автомобиль развивает максимальную скорость от 183 до 193 км/ч. Габариты седана составляют 4405 х 1729 х 1469 мм по длине, ширине и высоте. Колесная база — 2600 мм. Автомобиль собран с учетом российского климата, в частности, предусмотрен обогрев лобового стекла. В зависимости от комплектации ориентировочная цена Solaris HS варьируется от 2 022 000 до 2 209 000 рублей. Всего версий оснащения для этой модели предусмотрено пять: Active Plus, Comfort, Sportline Comfort, Elegance и Sportline Elegance.

Solaris — цена у официального дилера

Седан Solaris KRS оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. при крутящем моменте 151 Нм. Здесь также реализован передний привод. Трансмиссия представлена механической КПП с шестью передачами. Колесная безе идентична модели HS, а габариты кузова несколько отличаются — 4420 х 1740 х 1470 мм по длине, ширине, высоте. Модель представлена в трех комплектациях: Classic Audio, Comfort и Prestige по цене от 2 038 000 до 2 177 000 рублей.

Городской кроссовер Solaris HC оснащается мотором объемом 1,6 литра и мощностью 123 л.с. Эта модель с габаритами 4300 х 1790 х 1620 мм может быть передне- и полноприводной, допускающей применение и механической, и автоматической трансмиссии. Паркетник представлен в комплектациях Classic, Family и Lifestile по примерной цене от двух с половиной миллионов рублей. Другой кроссовер нового бренда — Solaris KRX — имеет пять версий оснащения: Comfort, Luxe AV, Style, Prestige и Premium. Ценник на модель начинается от двух с небольшим миллионов. Предполагается, что этот автомобиль может привлечь внимание прежде всего семейных людей, проживающих в городе, но предпочитающих путешествовать на собственном транспорте. Габариты кузова этого авто — 4275 х 1750 х 1535 мм при колесной базе 2600 мм.

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