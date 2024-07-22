Россиянам перечислили несколько важных условий при покупке нового авто

Эксперт по автомобильной индустрии Константин Болдырев назвал пять условий, которые российским водителям следует учитывать при покупке нового автомобиля.

Во-первых, важно обратить внимание на сроки автокредита, так как из-за роста стоимости автомобилей дилеры и банки предлагают более длительные кредитные сроки. Это может повлиять на общую длительность владения автомобилем.

Кроме того, необходимо оценить возраст, техническое состояние и пробег используемого автомобиля, а также учесть ситуацию на рынке. Повышение цен на новые и подержанные автомобили должно быть важным фактором при принятии решения о замене автомобиля.

Болдырев отмечает, что многие автовладельцы стремятся заменить свой автомобиль на модель более высокого класса, но из-за роста цен этот цикл замены увеличивается, особенно в сегментах до 1,5 млн и до 3 млн рублей.

Другой причиной для замены автомобиля может быть появление более современных моделей с инновационными опциями. Поэтому рекомендуется изучить спрос и динамику цен на старую машину на рынке, а также оценить перспективы обновления модели, которую планирует приобрести водитель.

Источник: радио Sputnik.