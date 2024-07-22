«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих для сборки Lada Granta

«АвтоВАЗ» столкнулся с проблемой нехватки спинок сидений для автомобилей Lada Granta. Небольшое количество автомобилей Granta оказались некомплектными из-за отсутствия этих компонентов.

Об этом сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Пока нет информации о том, когда недостающие комплектующие появятся на заводе.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о нехватке самых простых комплектующих, из-за чего завод вынужден накапливать некомплектные автомобили и позднее доводить их до полной комплектации, добавляя недостающие компоненты.

Речь идет, например, о пластиковых крышках для кнопок системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и элементах отделки салона, таких как облицовка магнитолы.