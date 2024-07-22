«Москвич» официально анонсировал премьеру новейшего автомобиля

Новый автомобиль «Москвич 8» будет представлен 1 августа в Москве. Эту информацию сообщили представители автозавода «Москвич».

Автомобиль будет показан на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая состоится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». «Москвич 8» будет семейным семиместным кроссовером, который появится в продаже в конце этого года.

Автомобиль «Москвич 8» имеет размеры 4 824 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1756 мм в высоту. Он имеет массивную решетку радиатора с LED-оптикой и просторный салон. Внутри автомобиля установлен 174-сильный бензиновый двигатель GDI и 7-ступенчатая «роботизированная» коробка передач.

Ранее сообщалось, что новый автомобиль «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные модели корейских производителей.

Эксперты считают, что он будет конкурировать с моделями Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые больше не поставляются в Россию.

В качестве конкурентов также названы Chery Tiggo 8 и Geely Okavango. «Москвич 8» будет оборудован цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой кругового обзора и другими функциями.