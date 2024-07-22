В РФ предложили использовать маткапитал для покупки автомобиля

В Государственную Думу Российской Федерации будет внесен законопроект, предлагающий использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения отечественных автомобилей.

Это предложение будет распространяться на многодетные семьи и семьи, в которых есть ребенок-инвалид. Информация о законопроекте доступна у агентства РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является предоставление возможности указанным категориям семей использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения автомобиля.

Отмечается, что автомобиль должен быть произведен на территории России, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, залогу или иным способам отчуждения в течение пяти лет с момента его регистрации.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Государственной Думы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), пояснил, что данное предложение представляет собой значительную дополнительную меру поддержки для многодетных семей, особенно для тех, у кого есть дети-инвалиды.

Он отметил, что использование материнского капитала уже допускается, например, для улучшения жилищных условий и образования.

Приобретение автомобиля для многодетных семей станет значимой поддержкой и неотложной необходимостью. Это и является целью законопроекта.

Авторы проекта считают, что принятие данного законопроекта существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, а также положительно скажется на демографическом развитии страны и развитии отечественной автомобильной промышленности.