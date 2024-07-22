Высокая стоимость расходников вынуждает экономить не только владельцев легковых автомобилей, но и компании, эксплуатирующие грузовики и спецтехнику. Иногда удачным решением кажется использовать универсальные жидкости – в том числе, антифризы.

Однако важно учитывать свойства каждого состава. Разница в компонентах может быть значительной – антифриз для спецтехники имеет принципиальные отличия от жидкости, предназначенной для легковых авто. Поговорим о ключевых различиях между жидкостями обоих типов и узнаем, реально ли найти универсальные составы.

Чем отличаются антифризы для грузовых и легковых автомобилей

Чтобы понять разницу, необходимо учесть специфику работы системы охлаждения грузовиков. Прежде всего, она выражается в объемах. Силовые установки грузовых автомобилей имеют более внушительные размеры в сравнении с легковыми моделями. Например, среднестатистическому седану требуется порядка 7 литров антифриза, а вот КамАЗу потребуется 35 литров – то есть в 5 раз больше. И чем крупнее техника, тем больше жидкости требуется для нормального функционирования ее системы охлаждения.

Объем оказывает влияние на процессы, которые происходят в антифризе. В грузовых и легковых автомобилях они во многом отличаются. Ключевую проблему составляет эффект кавитации – он особенно вреден для дизельных двигателей. Суть процесса заключается в том, что при нем жидкость движется по системе охлаждения неравномерно. В ней образуются пузыри воздуха с паром внутри. При схлопывании они вызывают ударные волны, которые ускоряют эрозию металлических элементов гидравлической системы.

При этом риск кавитации напрямую зависит от температуры среды – при ее повышении вероятность образования эффекта увеличивается. К тому же дизельное оборудование сильнее сжимает топливную смесь, в результате чего могут расширяться стенки цилиндра. В дальнейшем в антифризе вновь могут образовываться пузыри, негативно влияющие на металлические элементы и часто приводящие к выходу системы охлаждения из строя.

Какой антифриз выбрать для грузового автомобиля

Чтобы снизить кавитацию, необходимо уменьшить температуру кипения, свойственную для антифриза. В том числе, путем использования составов с соответствующими присадками. Последние позволяют отвести тепло от металлических элементов и добиться баланса температур в разных участках двигателя.

В процессе подбора оптимальной жидкости для грузовых автомобилей рекомендуется руководствоваться мировой спецификацией ASTM D6210. Желательно отдать предпочтение составу, включающему в себя не только необходимые присадки, но и имеющему в составе краситель. Последний помогает оперативно обнаруживать протечки в системах охлаждения.