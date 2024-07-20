Завод «Москвич» временно остановил производство автомобилей

Завод «Москвич» решил временно остановить производство автомобилей во время своего корпоративного отпуска, который будет проходить с 22 июля по 4 августа, сообщило агентство «Автостат».

В настоящее время на заводе выпускаются компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3e», а также лифтбек «Москвич 6».

За первое полугодие 2024 года «Москвич» продал более 10 тыс. автомобилей на российском рынке, включая около 900 лифтбеков «Москвич 6» и примерно 700 электромобилей «Москвич 3e», по данным самого автопроизводителя.

В целом, завод «Москвич» планирует реализовать 27 тыс. автомобилей в 2024 году, что на 75% больше, чем в прошлом году, когда было продано 15,3 тыс. автомобилей.