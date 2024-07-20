Россияне потратили на новые автомобили 2,15 трлн рублей с начала 2024 года

По исследованию «Автостат Инфо», общая сумма продаж новых легковых автомобилей за первые полгода составила 2,15 трлн рублей. Однако в июне выручка почти не изменилась по сравнению с маем и составила 347 млрд рублей. Это ниже показателя, который был зафиксирован в марте и составил 477 млрд рублей.

В июне бренд Lada стал лидером по выручке от продаж. Продажи легковых автомобилей Lada принесли 44,4 млрд рублей. Модель Lada Vesta заняла первое место среди всех моделей и заработала 19,1 млрд рублей в отчетном месяце. Lada Granta заняла третье место с выручкой в 17,2 млрд рублей, уступив второе место модели Geely Monjaro (18,2 млрд рублей).

Среди топ-10 брендов в июне остальные места заняли китайские марки, а на 10-м месте оказался «Мерседес» с оборотом в размере 10 млрд рублей. Среди китайских марок лидирует Geely, занимающий второе место в рейтинге с выручкой от продаж в размере 40,8 млрд рублей.

По итогам первого полугодия доля отечественных брендов составила 13,8% от общей выручки от продаж, а доля иномарок составила 86,2%.

Источник: avtostat-info.com.