Авито: в России заметно выросли продажи электрокаров

Эксперты Авито Авто провели анализ данных о продажах подержанных электрокаров в России во втором квартале 2024 года. Сравнивая с прошлым годом, продажи в этом сегменте выросли на 15,2%.

Средняя цена электрокара с пробегом за квартал составила около 4 850 000 рублей.

Наиболее популярными моделями электрокаров с пробегом оказались Zeekr 001, Nissan Leaf, Zeekr X и Tesla Model 3. Они занимают первые четыре места в топ-10 моделей по объему продаж. Доля Zeekr 001 составляет 17,82%, а Nissan Leaf — 11,52%.

Лидером по приросту продаж за квартал стал Nissan Leaf, продажи которого выросли на 33,7%.