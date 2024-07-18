VOGE 300 Rally — это мотоцикл, который сочетает в себе инновационные технологии, продуманный дизайн и непревзойденную надежность. Он создан как для новичков, так и для опытных мотоциклистов, предлагая оптимальные характеристики и производительность для любых дорог и условий. Этот мотоцикл представляет собой идеальное сочетание современного дизайна и высоких технологий, что делает его надежным и удобным транспортным средством для повседневных поездок и дальних путешествий.

Основные Характеристики

Гарантия и Надежность

VOGE 300 Rally поставляется с гарантией на 2 года или пробег 100000 км, в зависимости от того, что наступит первым. Это свидетельствует о высоком уровне доверия производителя к качеству и долговечности своего мотоцикла. Такое длительное гарантийное обслуживание дает владельцам уверенность в том, что мотоцикл будет служить им верой и правдой в течение длительного времени, не вызывая серьезных проблем и не требуя частого ремонта.

Вес и Габариты

Снаряженная масса мотоцикла составляет 162 кг, что делает его достаточно легким для управления и маневрирования. Высота по седлу равна 850 мм, что обеспечивает комфортную посадку для большинства райдеров, а дорожный просвет в 280 мм позволяет легко справляться с неровностями и бездорожьем. Эти характеристики делают VOGE 300 Rally отличным выбором для поездок по различным дорогам, включая городские улицы и сельские трассы.

Топливная Экономичность

Объём бензобака VOGE 300 Rally составляет 12,5 литров, что в сочетании с расходом топлива ≤ 3,4 л/100 км обеспечивает отличную дальность поездки без частых остановок на заправку. Низкий расход топлива делает этот мотоцикл экономически выгодным вариантом для ежедневного использования, а также для длительных путешествий, где каждая остановка на заправку может занимать значительное время.

Производительность

Максимальная расчетная скорость мотоцикла достигает 125 км/ч, что достаточно для городских условий и небольших путешествий. Такая скорость позволяет комфортно передвигаться по автострадам и магистралям, не испытывая дискомфорта от медленного движения. При этом мотоцикл остается стабильным и управляемым даже на высоких скоростях, что делает его безопасным и удобным транспортным средством.

Освещение

Освещение VOGE 300 Rally представлено комбинацией LED и галогенных фар, обеспечивая отличную видимость и безопасность в любое время суток. Современные светодиодные фары обладают высокой яркостью и длительным сроком службы, что позволяет водителю уверенно передвигаться в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Дизайн и Комфорт

VOGE 300 Rally разработан с учетом потребностей как начинающих, так и опытных мотоциклистов. Трубчатая рама и несимметричный маятник обеспечивают устойчивость и прочность конструкции. Увеличенный ход подвески позволяет наслаждаться плавностью хода и комфортом даже на самых неровных дорогах. Комфортная посадка и эргономичное расположение органов управления делают поездки на этом мотоцикле максимально удобными и приятными.

Двигатель

В основе VOGE 300 Rally лежит мощный двигатель объемом 300 см³ с двойным верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением. Этот двигатель обеспечивает плавность хода и достаточную мощность для любых дорожных условий. Высокая надежность и производительность двигателя делают VOGE 300 Rally идеальным выбором для тех, кто ценит качество и долговечность. Жидкостное охлаждение обеспечивает стабильную работу двигателя даже при высоких нагрузках, предотвращая его перегрев и продлевая срок службы.

Заключение

Мотоцикл VOGE 300 Rally — это идеальный выбор для тех, кто хочет начать свое путешествие в мир двухколесной техники или ищет надежного спутника для повседневных поездок и путешествий. Сочетание передовых технологий, продуманного дизайна и надежности делает этот мотоцикл отличным выбором для любого мотоциклиста. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, только начинающим свое знакомство с миром мотоциклов, или опытным райдером, ищущим надежного и удобного партнера для долгих поездок, VOGE 300 Rally станет вашим верным спутником на дорогах любой сложности.