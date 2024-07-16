Skoda анонсировала новый компактный кроссовер для Индии

В следующем году на рынке Индии появится новый небольшой паркетник. Компания Skoda анонсировала эту модель в феврале, опубликовав изображение передней части, а теперь представила еще один дизайн-скетч, на котором показана задняя часть автомобиля.

Паркетник будет базироваться на платформе MQB-A0-IN и будет меньше и дешевле уже представленного паркетника Skoda Kushaq. Его длина не превысит четырех метров, а цена будет от 1 089 000 рупий (около 1,1 млн рублей). В Индии таким маленьким автомобилям предоставляются значительные налоговые льготы.

Skoda надеется, что новый паркетник поможет улучшить продажи компании на индийском рынке. В июне 2024 года Skoda реализовала всего 2566 автомобилей, в то время как дилеры Hyundai продали более 50 000 машин, а Kia реализовала 21 300 единиц. Компания планирует производить новую модель на местном заводе концерна Volkswagen, а уровень локализации составит примерно 75%.

Что касается дизайна, то новый паркетник Skoda будет отражать черты нового корпоративного стиля Modern Solid, а также обладать внушительным дорожным просветом.

О деталях технических характеристик пока не сообщается, но предполагается, что под капотом будет установлена бензиновая турбированная трехцилиндровая двигательная установка объемом 1.0 литр, а привод будет только передний. Продажи нового паркетника в Индии начнутся в следующем году.