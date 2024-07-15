Названы 5 самых популярных машин с пробегом, которые продают автодилеры

Платформа Авито Авто сообщает о значительном росте числа дилеров, предлагающих автомобили на своей платформе.
По данным экспертов, в первом полугодии 2024 года число дилеров увеличилось на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается рост предложения автомобилей с пробегом от дилеров на 18,7% год к году.
В топ-5 самых востребованных дилерских автомобилей с пробегом входят модели:
ВАЗ (LADA) Granta (доля спроса — 3,1%)
Hyundai Solaris (доля спроса — 2,7%)
Kia Rio (доля спроса — 2,5%)
ВАЗ (LADA) Vesta (доля спроса — 1,9%)
Toyota Camry (доля спроса — 1,9%)
Директор направления «Автомобили» в Авито, Вадим Иванов, отмечает значительный потенциал для роста дилерских продаж. В прошлом году доля дилеров в предложении составляла около 20%, в то время как более 50% предложений поступали от собственников автомобилей.
Это означает, что дилеры имеют возможность увеличить объемы продаж. Авито Авто стремится обеспечить прозрачное, безопасное и комфортное взаимодействие между продавцами и покупателями, делая эти задачи основными приоритетами своих инициатив.