Названы 5 самых популярных машин с пробегом, которые продают автодилеры

Платформа Авито Авто сообщает о значительном росте числа дилеров, предлагающих автомобили на своей платформе.

По данным экспертов, в первом полугодии 2024 года число дилеров увеличилось на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается рост предложения автомобилей с пробегом от дилеров на 18,7% год к году.

В топ-5 самых востребованных дилерских автомобилей с пробегом входят модели:

ВАЗ (LADA) Granta (доля спроса — 3,1%)

Hyundai Solaris (доля спроса — 2,7%)

Kia Rio (доля спроса — 2,5%)

ВАЗ (LADA) Vesta (доля спроса — 1,9%)

Toyota Camry (доля спроса — 1,9%)

Директор направления «Автомобили» в Авито, Вадим Иванов, отмечает значительный потенциал для роста дилерских продаж. В прошлом году доля дилеров в предложении составляла около 20%, в то время как более 50% предложений поступали от собственников автомобилей.

Это означает, что дилеры имеют возможность увеличить объемы продаж. Авито Авто стремится обеспечить прозрачное, безопасное и комфортное взаимодействие между продавцами и покупателями, делая эти задачи основными приоритетами своих инициатив.