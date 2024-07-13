Автомобилистам в РФ дали советы, как сэкономить топливо в жару

Молодой ученый Игорь Чекулаев из лаборатории нанотехнологии Государственного университета просвещения поделился советами о том, как сэкономить бензин летом.

Он объяснил, что выключение кондиционера в пробке может действительно сэкономить топливо, но когда машина движется, открытые окна вместо кондиционера изменяют аэродинамику и требуют больше энергии для движения, что, в свою очередь, увеличивает потребление топлива.

Чекулаев предложил следующие способы снизить потребление бензина: плавное ускорение и торможение, проверка давления в шинах, планирование маршрутов, регулярное обслуживание автомобиля, выбор времени для заправки и соблюдение скоростного режима.

Он пояснил, что неправильное давление в шинах может увеличить расход топлива из-за увеличения силы трения, требующей больше энергии для преодоления. Правильно спланированный маршрут помогает избежать пробок и светофоров, что сокращает время в пути. Регулярное обслуживание автомобиля, такое как замена масла и фильтров, способствует более эффективной работе двигателя и снижению расхода топлива.

Чекулаев также отметил, что правильное время для заправки может помочь сэкономить топливо, так как в холодное время суток бензин меньше испаряется и его количество в баке увеличивается. Плавное ускорение, торможение и постоянная скорость также позволяют сэкономить топливо, так как двигатель работает с меньшими оборотами, что прямо связано с потреблением топлива.

Источник: Известия.