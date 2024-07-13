Доля автомобилей Hyundai Solaris в такси составила 10,15%

Эксперты Автотеки, онлайн-сервиса проверки истории автомобилей на Авито, проанализировали данные о машинах, которые ранее использовались в такси. Они выяснили, какие автомобили были наиболее популярны в этой сфере.

Главным лидером по доле использования в такси стал Hyundai Solaris, который составляет 10,15%. За ним следуют Kia Rio (7,92%), Renault Logan (7,07%), Volkswagen Polo (6,3%) и ВАЗ (LADA) Granta (5,62%). В топ-10 также вошли Skoda Octavia, Skoda Rapid, Ford Focus, ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Optima.

В Москве Hyundai Solaris и Kia Rio также являются лидерами, но их доли значительно выше: 14,61% и 12% соответственно. В Петербурге лидерами стали Hyundai Solaris (13,35%) и Volkswagen Polo (10,76%).

В Забайкальском крае первые два места заняли японские автомобили — универсал Nissan AD и Toyota Corolla, с долей использования 6,98%.

В Приморском крае гибрид Toyota Prius стал лидером с долей использования 18,18%, такую же долю получил Renault Fluence. В Башкортостане, Кемеровской и Оренбургской областях лидером стал ВАЗ (LADA) Granta. В Орловской области все три первых места заняли отечественные автомобили: Kalina (4,44%), Granta (4,23%) и Priora (3,81%).