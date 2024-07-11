Представитель «АвтоВАЗа» сообщил, как изменятся цены на авто LADA в ближайшее время

Компания «Автоваз» объявила, что возможно повышение цен на автомобили Lada в августе или сентябре 2024 года, однако оно не затронет базовые и наиболее доступные версии всех моделей.

Официальный представитель компании сообщил журналистам, что «Автоваз» внимательно анализирует ситуацию с инфляцией и не исключает индексации цен в указанные месяцы, но не выше уровня инфляции.

Он подчеркнул, что повышение цен на Lada в среднем составило 2,9% с начала года, что значительно ниже общероссийской инфляции.

Представитель компании также заявил, что «Автоваз» не ожидает сильного влияния небольшой индексации цен на планируемый объем продаж, учитывая прогнозирование российского автомобильного рынка.

Он подчеркнул, что компания будет строго контролировать свою дилерскую сеть в отношении соблюдения политики ценообразования.

Источник: ТАСС.