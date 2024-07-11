Lada Vesta в Беларуси: почему дешевле и как сэкономить при покупке

Почему новые автомобили Lada оказались значительно дешевле в Белоруссии, чем в России? Как можно купить машину в соседней стране и сэкономить? Разбираемся в ситуации.

Разница в ценах на одни и те же модели Lada между Россией и Белоруссией может достигать сотен тысяч рублей. Так, например, Lada Vesta в комплектации Comfort в Белоруссии стоит на 282 724 рубля дешевле, чем в России. А универсал Vesta SW в той же комплектации – на 396 272 рубля дешевле. Почему такая существенная разница?

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Дело в том, что белорусский рынок для «АвтоВАЗа» является очень важным, и компания вынуждена идти на значительные уступки, чтобы привлечь покупателей. В России ситуация иная – здесь Lada практически не имеет конкурентов в своем ценовом сегменте, поэтому производитель может себе позволить устанавливать более высокие цены.

По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Яна Хайцеэра, основными конкурентами Lada в Белоруссии выступают подержанные иномарки, которых ввозится большое количество. Эти автомобили при сопоставимой цене обладают лучшими потребительскими свойствами, при этом их ремонт обходится дешевле. Чтобы конкурировать с этим «автохламом из Европы», «АвтоВАЗу» приходится снижать цены на свои модели в Белоруссии.

Кроме того, в Белоруссии отсутствует утилизационный сбор, который в России значительно увеличивает стоимость автомобилей. Также в Белоруссии действует льготная таможня – при ввозе машин предоставляется 50-процентная скидка на оплату ввозных пошлин. Этой схемой активно пользуются как российские перегонщики, так и сами белорусы.

Таким образом, для «АвтоВАЗа» белорусский рынок является более конкурентным, и компания вынуждена идти на уступки, чтобы привлечь покупателей. В России же, напротив, Lada практически не имеет конкурентов в своем ценовом сегменте, поэтому производитель может устанавливать более высокие цены.

Но можно ли на этом сэкономить? Как показывает практика, сделать это не так просто. Дело в том, что при ввозе автомобиля из Белоруссии в Россию придется заплатить утилизационный сбор, который нивелирует разницу в цене. Кроме того, машину нельзя будет поставить на учет в России, так как документы оформляются для белорусской ГАИ.

Тем не менее, теоретически существует возможность ввезти машину из Белоруссии без сверхдоплат. Если автомобиль был произведен в России, ввезен в Белоруссию и на него в России есть действующий электронный ПТС, его можно поставить на российский учет за 15 тысяч рублей. Но если таких документов нет, придется платить утильсбор и акциз.

Еще один вариант – приобрести машину на белорусского родственника, поставить ее на местный учет, а затем пользоваться по доверенности в России. Но и здесь есть нюансы – степень родства имеет значение, и в любом случае вы должны получить вид на жительство в Белоруссии, чтобы иметь право ездить на этой машине.

Таким образом, хотя разница в ценах на Lada между Россией и Белоруссией может достигать сотен тысяч рублей, сэкономить на покупке автомобиля в соседней стране не так просто. Дополнительные расходы, связанные с оформлением документов и уплатой различных сборов, съедают большую часть выгоды. Тем не менее, для некоторых покупателей такой вариант может оказаться интересным.

Важную роль в ценообразовании Lada играют и региональные особенности. Белорусский рынок больше похож на европейский – здесь немалое количество покупателей предпочитает подержанные иномарки новым Lada Granta или Vesta. Кроме того, местные жители чаще выбирают практичные универсалы, а не седаны. Это помогает «АвтоВАЗу» разграничивать рынки.