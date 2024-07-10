Автомобили марок Hyundai и Kia получили собственный логотип для РФ

В дилерские центры начали поступать автомобили бренда Solaris с новыми шильдиками. Изменение коснулось фирменного овала, который раньше был символом Hyundai и Kia.

Теперь внутри овала появилась стилизованная буква S. Канал «Мехвод» опубликовал видео, где показаны автомобили Solaris, перевозимые на автовозе.

Завод «ХММР» в Санкт-Петербурге, который принадлежит компании «АГР», начал производить популярные модели Hyundai и Kia под брендом Solaris.

Среди этих моделей есть HC (Hyundai Creta), HS (Hyundai Solaris), KRS (седан Kia Rio) и KRX (Kia Rio X). Компания «АГР» также планирует начать производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Если вы задаетесь вопросом о ценах, вот информация: Solaris HS стартует от 2 010 000 рублей, Solaris HC можно приобрести за 2 499 000 рублей, седан KRS стоит от 2 038 000 рублей, а кросс-хэтчбек KRX — 2 064 000 рублей.

Важно отметить, что указанные цены являются ориентировочными, и окончательный прайс может быть уточнен только у дилера.