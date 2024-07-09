В РФ начались продажи нового Volkswagen Teramont за 7,8 млн рублей

Дилер из Петербурга привез в Россию обновленную модель Volkswagen Teramont 2024 года выпуска.

Новый Teramont сохраняет свой внешний вид, но получил значительные улучшения в оснащении и отделке интерьера.

Одним из главных изменений стало использование более качественных материалов отделки интерьера. Центральная консоль теперь выполнена из прочного кожзаменителя вместо твердого пластика, а панели на дверных картах стали более мягкими и комфортными.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 220 лошадиных сил, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Внутри салона находится обновленная медиасистема с более крупным 12-дюймовым экраном и современная цифровая панель приборов с экраном диагональю 10 дюймов.

Владельцы также смогут воспользоваться удобной беспроводной зарядкой для своих смартфонов и встроенным комплексом систем помощи водителю VW IQ.Drive.

Одним из основных преимуществ нового Volkswagen Teramont является его доступная цена. За этот большой полноприводный внедорожник длиной более 5 метров в одной из топовых комплектаций Exclusive просят 7,8 миллиона рублей.