В НАПИ сообщили, как изменились цены на новые автомобили в июне

Новый отчет от маркетингового агентства НАПИ раскрыл интересные данные о динамике рекомендованных розничных цен (РРЦ) на новые легковые автомобили в июне 2024 года.

Согласно отчету, сравнивая с предыдущим месяцем, цены на 21 комплектацию автомобилей изменились. Из них цены на 4 комплектации марок LADA, BAIC и FORTHING снизились. Снижение цен варьировалось от 0,5% до 25,5%.

Однако, цены на 17 комплектаций автомобилей марок CHANGAN, GEELY, LADA, UAZ и МОСКВИЧ в июне выросли. Рост цен составил от 0,1% до 4,1%.