В ГАИ озвучены доработки авто, за которые водителям не грозит штраф

Существуют законные способы улучшения автомобилей без проблем с полицией. Более подробно в этом вопросе разбирался портал naavtotrasse.ru, где ссылаются на представителей ГАИ.

Так, одним из популярных изменений является установка красивых легкосплавных дисков, что не является противозаконным. Однако следует помнить, что в России запрещено использование нестандартных размеров покрышек.

Разрешается использование колес с разной размерностью, но информация о допустимых размерах должна быть указана на табличке водительской двери.

Также недопустимо использовать нештатные лампочки в оптике. Однако можно использовать лампы с улучшенной светоотдачей, созданные по технологии Long Life.

Подсветку салона можно свободно менять, а также можно заменить штатный мультимедийный комплекс на неоригинальный, добавив дополнительные функции, такие как камера заднего вида, навигация и система диагностики.

Согласно правилам, изменение рулевого колеса и установка спортивных кресел запрещены без согласования с ГАИ. Однако можно перетянуть рулевое колесо кожей или использовать оплетку, при условии, что это не мешает работе подушки безопасности.

Также допускается использование различных чехлов, массажеров и обогревателей на креслах. Накладки на педали можно заменить на нештатные, а коврики можно менять, при условии их надежной фиксации и отсутствии препятствий для педалей.

Кроме того, допустимо создание коробов, фальшполов и дополнительных полок в багажном отделении, а также использование тонировочных пленок на кормовых стеклах для скрытия содержимого багажника. Однако передние стекла не могут быть сильно затемнены. Можно также установить защиту двигателя и коробки передач.

Что касается галогенной оптики, которая является стандартной для многих автомобилей, она часто перегорает. Замена галогенных ламп на светодиодные запрещена, но можно предотвратить быстрое перегорание галогенных ламп, снизив подаваемое на них напряжение с помощью регуляторов.