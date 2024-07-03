Минпромторг включил Lada Largus и «Газель» в список машин для чиновников

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) расширило список автомобилей, которые рекомендуется использовать госслужащим.

Теперь список включает 14 марок и более 40 моделей автомобилей, сообщили в пресс-службе министерства.

В обновленный список были добавлены такие модели, как Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также «Газель» и «Соболь».

Первая версия списка была составлена в октябре 2023 года и включала такие марки, как Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus, Evolute и Haval.

В феврале список был расширен, включив в себя также «Соллерс» и Citroën, представленный моделью C5 Aircross, которая производится в Калужской области.