В Калуге активно готовится к перезапуску экс-завод Volkswagen

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге появилась новая компания под названием «АГК», которая стала дублером для выпуска автомобилей.

Информацию об этом обнаружил портал Autonews.ru, изучив официальные данные реестра малого и среднего бизнеса.

С другой стороны, группа компаний «АГР», владеющая бывшим заводом Volkswagen в Калуге, объявила о планах возобновить производство автомобилей на этом заводе в начале августа 2024 года.

Завод уже прошел модернизацию оборудования и программного обеспечения, налажены новые логистические цепочки, а персонал прошел переобучение. На первом этапе автомобили будут собираться методом крупноузловой сборки, а в будущем планируется перейти к полному циклу производства, включая сварку и окраску кузовов.

Компания планирует затратить около 18 месяцев на полноценную модернизацию производства. Эти работы будут проводиться параллельно с крупноузловой сборкой автомобилей.

В планах также предусмотрено увеличение использования отечественных комплектующих с последующим повышением уровня локализации. Однако не уточняется, какие марки и модели автомобилей будут производиться на заводе в Калуге.