Range Rover, Defender и Jaguar F-Pace попали под отзыв из-за утечки масла

Jaguar Land Rover объявил об отзыве примерно 2100 внедорожников из-за проблем с утечкой масла, которые могут привести к возгоранию двигателя и создать опасность для других водителей.

Под угрозой находятся несколько моделей обоих брендов, включая Jaguar F-Pace, а также пять моделей Land Rover: Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Discovery и Defender.

Отзыв распространяется только на автомобили модельного года 2024, проданные в США. Общее количество затронутых автомобилей составляет 1995 Land Rover, включая 910 единиц Defender, 235 единиц Discovery, 303 единицы Range Rover, 500 единиц Range Rover Sport и 47 единиц Range Rover Velar. Кроме того, 133 Jaguar F-Pace также подвержены этой проблеме.

По документам, представленным в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), проблема заключается в корпусе масляного фильтра, который, по-видимому, изготовлен с использованием неправильного типа пластика.

Это приводит к трещинам в пластике со временем, что может привести к проникновению масла в моторный отсек. Масло может попадать на горячие компоненты двигателя, что может вызвать возгорание. Кроме того, масло может вытекать на дорогу, создавая опасность для других водителей, особенно для мотоциклистов.

Согласно документам NHTSA, владельцы пострадавших автомобилей получат уведомления от компании 9 августа. Они также могут проверить веб-сайт NHTSA, чтобы узнать, подпадает ли их автомобиль под отзыв.