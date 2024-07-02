Стало известно, какие автомобили подешевели в июне

На авторынке продолжают менять цены на машины разных марок. Одним бренды повышают стоимость, другие наоборот стараются привлечь покупателей.

Опубликованное НАПИ исследование показало, что в прошлом месяце шесть комплектаций автомобили стали дешевле. Среди них оказались LADA, BAIC, FORTHING и HONGQI. Некоторые модели этих марок стали дешевле в пределах от 0,5% до 37,6%.

С другой стороны, цены на 17 комплектаций автомобилей марок CHANGAN, GEELY, LADA, UAZ и МОСКВИЧ в июне выросли. Рост цен составил от 0,1% до 4,1%.