В Авито Авто зафиксировали рост спроса на мотоциклы в России

Увеличенный спрос наблюдался как на первичном, так и на вторичном рынках.

Анализ данных, проведенный экспертами Авито Авто, показал значительный рост спроса на мотоциклы в России перед началом летнего сезона. Интерес как к мотоциклам с пробегом, так и к новым мотоциклам значительно возрос.

В сегменте мотоциклов с пробегом спрос вырос в 2,2 раза за сезон, а количество объявлений о продаже таких мотоциклов увеличилось на 97,4%. Средняя цена мотоцикла с пробегом составила 188 996 рублей.

Самыми популярными моделями мотоциклов с пробегом были ИЖ Планета-5 и ИЖ Юпитер-5, которые заняли первое и второе места соответственно в топ-5 моделей по спросу. Также в топ-5 вошли IRBIS TTR 125, Урал ИМЗ-8.103-10 и KAYO K1 250 MX.

В сегменте новых мотоциклов спрос увеличился в 2,6 раза, а предложение выросло на 30,2%. Средняя цена нового мотоцикла составила 199 800 рублей.

Самыми востребованными моделями новых мотоциклов были KAYO K1 250 MX, Ataki Prime 125, BRZ X5 Lite, KAYO Basic TT125 и KAYO DBR SX-50A.