В Узбекистане запустили производство двух моделей электромобилей BYD

Инвестиции в первый этап проекта составили 160 миллионов долларов. В рамках этого этапа было запущено производство двух моделей электромобилей BYD.

Их выпуск организован на совместном предприятии «BYD Uzbekistan Factory» в Джизакской области Узбекистана.

Пока на заводе выпускаются электрические седаны Chazor и кроссоверы Song Plus Champion, а в будущем планируется расширение модельного ряда.

Завод имеет мощность для производства 50 тысяч автомобилей в год. Сейчас на предприятии работает 1,2 тысячи человек, а с увеличением производства до максимальной мощности количество рабочих мест достигнет 10 тысяч.

На втором этапе планируется увеличение объемов производства до 200 тысяч электромобилей в год, а на третьем этапе — до 500 тысяч автомобилей. Для реализации этих планов предполагается инвестировать 500 миллионов долларов.