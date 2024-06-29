Треть владельцев электрокаров хотят сменить их на модели авто с ДВС

Об этом говорится в исследовании McKinsey & Co. Mobility Consumer Pulse.

Как пишет со ссылкой на исследование телеграм-канал «МашТех», 29% текущих владельцев электромобилей планируют при следующей покупке приобрести автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Этот процент является средним значением, при этом самая высокая доля отказников от электромобилей зарегистрирована в Австралии (49%), США (46%) и Бразилии (38%), а самая низкая — в Японии (13%), Италии (15%) и Франции (18%).

Основными причинами отказа от электромобилей названы недостаточно развитая зарядная инфраструктура (35%), высокая стоимость владения (34%) и особенности дальних поездок (32%).

Кроме того, 24% опрошенных не имеют возможности заряжать машину дома, а 21% считают процесс зарядки неудобным.