Первая партия автомобилей VGV U70 Pro и U75 Plus приехала в Россию

Первая партия автомобилей VGV успешно прошла таможенное оформление и была доставлена в Россию.

Эти новые кроссоверы, VGV U70 Pro и U75 Plus, только недавно получили сертификацию и готовы к массовым поставкам на российский рынок. Эту информацию подтвердила пресс-служба официального дистрибьютора VGV в России — ООО «Мотор-Плейс», пишут «Автоновости дня».

Презентация кроссоверов VGV состоялась в Москве 15 мая в Международный день семьи, что подчеркивает стремление бренда соответствовать семейным ценностям и запросам клиентов.

Обе модели кроссоверов VGV имеют длину 4825 мм, а дорожный просвет составляет 200 мм. Двигатели VGV U70 Pro и U75 Plus адаптированы для использования бензина АИ-92, что облегчает заправку в любом регионе России.

VGV U70 Pro оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л.с. и предлагается с шестиступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Его багажник имеет вариативный объем от 501 л до 1800 л при сложенных задних сиденьях.

Кроссовер U75 Plus также имеет длину 4825 мм, но отличается многорычажной задней подвеской, клиренсом 190 мм и более мощным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 199 л.с. Он оснащен восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Оба кроссовера производятся на заводе «Юнисон» в Белоруссии и были адаптированы для российских условий эксплуатации. Автомобили для российского рынка получили расширенный «зимний пакет», включающий подогрев передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса. Также модели были улучшены в плане шумоизоляции.

Официальный старт продаж кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в России планировался до конца июня. Цены на модели уже известны и составляют от 2,1 млн рублей для U70 Pro и от 2,75 млн рублей для U75 Plus.