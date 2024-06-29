Ford готовит к выходу возрожденную модель Capri, уже опубликованы тизеры

Ford анонсировал возвращение легендарного купе Capri из 1970-х годов в виде электрического кросс-купе.

Компания опубликовала тизеры новой модели, на котором показаны передняя фара и задний фонарь автомобиля оранжевого цвета.

Премьера возрожденного Ford Capri ожидается в ближайшее время, но точная дата пока не разглашается.

По ожиданиям, новый Ford Capri станет собратом нового Explorer, который построен на платформе Volkswagen MEB.

Он будет оснащен различными силовыми агрегатами, включая три варианта мощности от 168 до 335 л.с., а также будет предлагать выбор аккумуляторов на 52 и 77 кВт*ч.