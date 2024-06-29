Rivian запланировала выпуск пяти новых электрокаров, включая бюджетные модели

Компания Rivian готовит к анонсу пять новых моделей электромобилей, включая решения для массового сегмента.

Rivian расширит свой модельный ряд, начиная с более дорогих автомобилей, чтобы обеспечить себе достаточную прибыль для производства более доступных моделей.

В презентации компании было замечено, что пять новых моделей скрыты под виртуальными покрывалами, подобно тому, как Tesla делает с нераскрытыми моделями.

Некоторые аналитики полагают, что одна из скрываемых моделей предназначена для коммерческих клиентов Rivian, таких как Amazon.

Предполагается, что это может быть обновленная версия фургона EDV первого поколения, которая будет базироваться на обновленной платформе, более эффективной в производстве и эксплуатации. На этой платформе уже основаны рестайлинговые кроссовер R1S и пикап R1T.

Также в презентации было упомянуто, что новые модели R2, R3 и R3X будут базироваться на среднеразмерной платформе MSP.

Кроссоверы R2 будут предлагаться по цене от $45 000, а семейство R3 будет ещё немного дешевле. В правой колонке презентации скрываются три модели электромобилей Rivian для массового рынка, которые будут самыми доступными в линейке компании.