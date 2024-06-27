Toyota Raize: Новый доступный кроссовер в России

Toyota Raize, компактный кроссовер, появился на российском рынке по привлекательным ценам, конкурируя с отечественными и китайскими моделями.

В России появился новый компактный кроссовер Toyota Raize, который может стать интересной альтернативой для покупателей, ищущих доступный автомобиль с японским качеством. Благодаря своим небольшим размерам и экономичным двигателям, Raize предлагается по цене от 2,05 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью топовой версии LADA Vesta SW Cross.

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Появление Toyota Raize на российском рынке расширяет выбор для покупателей, ищущих доступный и надежный кроссовер с японским качеством. Его цена и характеристики позволяют ему конкурировать как с отечественными моделями, так и с некоторыми китайскими автомобилями, представленными в России.

Характеристики и комплектации Toyota Raize

Базовая комплектация Raize E включает в себя широкий набор оборудования: датчики давления в шинах, тканевый салон, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, задний парктроник, кондиционер, мульти-руль, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и 16-дюймовые литые диски. Под капотом установлен экономичный трехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 87 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT и передним приводом.

Для тех, кто предпочитает более динамичную езду, доступна версия с 1,0-литровым турбомотором мощностью 98 л.с., но ее стоимость начинается от 2,5 млн рублей. Кроссовер Toyota Raize построен на модульной платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), разделяя многие компоненты с моделью Daihatsu Rocky. Его компактные размеры (длина 3995 мм, ширина 1695 мм) и вместительный багажник объемом 369 литров делают его удобным городским автомобилем.

Конкуренция и перспективы Toyota Raize в России

Появление Toyota Raize на российском рынке расширяет выбор для покупателей, ищущих доступный и надежный кроссовер с японским качеством. Его цена и характеристики позволяют ему конкурировать как с отечественными моделями, так и с некоторыми китайскими автомобилями, представленными в России.

Стоимость базовой комплектации Raize E начинается от 2,05 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов на российском рынке. Для сравнения, отечественная LADA Vesta SW Cross в топовой версии Techno’24 с 122-сильным двигателем стоит дороже – от 2,05 млн рублей с механической коробкой передач и от 2,13 млн рублей с вариатором.

Более мощная версия Raize с 1,0-литровым турбомотором мощностью 98 л.с. предлагается по цене от 2,5 млн рублей, что также делает ее конкурентоспособной по сравнению с другими компактными кроссоверами в этом ценовом сегменте. Например, китайский Chery Tiggo 7 Pro с аналогичным двигателем стоит от 2,4 млн рублей.

Компактные размеры и вместительный багажник объемом 369 литров делают Toyota Raize удобным городским автомобилем. Кроме того, его надежность и качество сборки, характерные для японских марок, могут стать дополнительными преимуществами для покупателей, ищущих доступный, но при этом качественный кроссовер.

Появление Toyota Raize на российском рынке может оказать влияние на конкуренцию в сегменте доступных кроссоверов. Его привлекательная цена, сочетание компактности и вместительности, а также репутация бренда Toyota могут привлечь внимание многих покупателей, ищущих разумный баланс между стоимостью и качеством.

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