Дептранс Москвы меняет тарифы за парковку на отдельных улицах города

С 1 июля на 12 улицах Москвы снизятся тарифы на парковку. Это связано с тем, что загруженность парковочных мест на этих улицах составляет менее 50%, и снижение тарифов поможет сбалансировать спрос на парковочные места.

Также на 12% улиц с платной парковкой, где средняя загруженность превышает 80%, будут изменены тарифы. Это позволит эффективно разгрузить наиболее загруженные участки парковок, перераспределить трафик и уменьшить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места.

Кроме того, с 1 июля будут скорректированы тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города.

С 5 августа жителям еще 88 участков улиц станет проще находить парковочные места возле своих домов.

На этих участках жители смогут парковаться бесплатно, и статистика показывает, что платные места освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами.