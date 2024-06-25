В Белоруссии Lada Granta от «АвтоВАЗа» обходится дешевле

По данным, полученным редакцией Quto, белорусские дилеры марки Lada предлагают автомобили Lada Granta по сниженным ценам.

В частности, седан Lada Granta с 8-клапанным 90-сильным атмосферным двигателем объемом 1,6 литра можно приобрести за 32 800 белорусских рублей, что эквивалентно 891 000 российским рублям. В России аналогичная модель с кондиционером, подушкой безопасности водителя и системой антиблокировки тормозов стоит не менее 992 000 российских рублей.

Также доступна версия Lada Granta с двигателем мощностью 106 лошадиных сил, двумя фронтальными подушками безопасности, 15-дюймовыми легкосплавными колесами, штатной аудиосистемой и подогревом передних сидений.

Ее цена составляет 36 400 белорусских рублей, что примерно равно 988 500 российским рублям. В России же аналогичная модель Lada Granta предлагается по цене от 1 052 000 российских рублей.

Представители белорусских дилеров объясняют разницу в ценах отсутствием утилизационного сбора.

Тем не менее согласно программе поддержки автопрома, АвтоВАЗ получает компенсацию за уплаченный утилизационный сбор, поэтому наличие различных ценников вызывает вопросы.

Желающим сэкономить предлагается найти гражданина Белоруссии, который приобретет автомобиль и зарегистрирует его на местной дорожной службе. Эта «услуга» обойдется примерно в 30 000 рублей. Однако при ввозе новой Lada Granta из Белоруссии в Россию дополнительно потребуется уплатить 3400 рублей утилизационного сбора.