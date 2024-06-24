Супер-сканер UVEye обнаруживает проблемы с авто за считанные секунды

В сервисных центрах США появилось продвинутое устройство для диагностики автомобилей. Это супер-сканер с использованием искусственного интеллекта, который разработала компания UVEye. Одним из первых дилеров, установивших это устройство, стал Findlay Cadillac в Лас-Вегасе, о чем рассказал портал Carscoops.

Процесс диагностики занимает всего несколько минут. Автомобиль проезжает под специальной рамкой с встроенными камерами, которые фотографируют его со всех сторон, включая днище.

Затем снимки загружаются в компьютер и обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. ИИ способен обнаружить различные дефекты, такие как износ или проколы шин, проблемы с внешними компонентами и утечки топлива. После обработки данных механик получает полный отчет о техническом состоянии автомобиля.

Устройство UVEye сравнивают с «МРТ для автомобилей» и отмечают его способность обнаруживать проблемы, которые могут ускользнуть от технических специалистов.

По словам разработчиков, UVeye может стандартизировать процесс обнаружения повреждений и механических проблем в автомобильной промышленности. В настоящее время устройство уже установлено в 300 сервисных центрах по всей стране, а также имеет представительства в Германии, Израиле и Великобритании, согласно информации на сайте UVeye.