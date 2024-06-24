В компании Mitsubishi хотят возродить Lancer Sportback и Montero

Mitsubishi подает новые заявки на регистрацию товарных знаков для других моделей Mitsubishi, таких, как Montero и Lancer Sportback.

Модель Montero не продавалась в США с 2006 года, но недавно Mitsubishi подала заявку на регистрацию товарного знака с названием Montero в Службу по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Заявка охватывает «автомобили» и другие области использования, поэтому есть возможность увидеть модель Montero в будущем.

Также Mitsubishi подала заявку на второй товарный знак для Lancer Sportback, который изначально был отклонен USPTO, но находится на рассмотрении после подачи апелляции.

Lancer Sportback был пятидверной версией модели Lancer в США, представленной в 2010 году. Если заявка будет одобрена, Lancer Sportback может использоваться для обозначения «автомобилей и их компонентов».

Особый интерес вызывает заявка на регистрацию товарного знака Lancer Sportback. Известно, что Mitsubishi сотрудничает с компанией Nissan для представления в США новых гибридных и электрических моделей, включая собственную версию следующего поколения Nissan Leaf. Ожидается, что Lancer Sportback может стать версией Mitsubishi Leaf (если получит патент).

Также появляются слухи о новом грузовике Mitsubishi для американского рынка и серийной версии концепта D: X (которая может стать следующей моделью Delica).