Удлиненная BMW 5-Series впервые получила версию с правым рулем

BMW 5-Series LWB (Long Wheel Base) теперь представлена с правым рулем и стала доступна за пределами китайского рынка.

Индийский филиал компании объявил о начале приёма заказов на LWB-версию восьмого поколения модели, правда пока в продаже имеется только версия — 530Li M-Sport.

Эта модель будет предлагаться с бронзовыми или алюминиевыми декоративными вставками в двух цветах кузова (серый или чёрный) и единственным интерьером, выполненным в серо-коричневой перфорированной коже Veganza.

Удлинённая BMW 5-Series с увеличенной на 110 миллиметров колёсной базой была представлена в Китае в конце января.

Изначально планировалось, что этот седан, производимый на заводе Brilliance-BMW, будет эксклюзивным для китайского рынка, однако удлинённая «пятёрка» также была предложена на другом важном рынке — в Индии.