На экс-заводе Mercedes-Benz приступят к сборке автомобилей EXEED

Бывший завод Mercedes-Benz в Есипово, подмосковном регионе, который был приобретен российской группой «Автодом» в апреле 2023 года с правом выкупа, будет использоваться для производства премиальных автомобилей EXEED, принадлежащих концерну Chery, по контракту на сборку.

По информации издания «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, серийное производство стартует в июле текущего года с полноразмерного кроссовера VX, а в августе первая партия автомобилей будет доставлена дилерам. EXEED VX российской сборки уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Вторая модель должна начать производство на предприятии в Подмосковье в феврале 2025 года. Согласно информации издания, владелец автозавода, ГК «Автодом», будет получать вознаграждение в диапазоне от 450 до 500 евро (примерно 42-47 тыс. рублей) за каждый собранный автомобиль.

Эксперты отмечают, что стабильность премиального сегмента автомобильного рынка обеспечивает относительную предсказуемость в объемах производства.