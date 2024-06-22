Автобренд Genesis не будет гнаться за объёмами продаж, чтобы сохранить эксклюзивность

За короткий срок своего существования Genesis уже выпустил шесть моделей и одиннадцать их версий.

Бренд успешно продает свои продукты на рынках Южной Кореи, США, Австралии и Китая.

Однако компания столкнулась с производственными ограничениями на европейском рынке. В связи с этим Genesis планирует строительство новых заводов, чтобы расширить свои производственные мощности и решить эту проблему.

Несмотря на увеличение производственных мощностей, Genesis намерен сохранить свою годовую цель выпуска в 450 тыс. автомобилей.

Это решение принято для поддержания высокого уровня обслуживания и качества своих автомобилей, что является важным аспектом стремления бренда к эксклюзивности.