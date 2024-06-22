Компания Tesla постепенно теряет свою долю на рынке электрокаров

Американская компания продолжает удерживать лидерство на рынке электрокаров, при этом ее доля стала сокращаться, на что обратили внимание зарубежные аналитики, отметив, что автомобилисты стали отдавать предпочтение гибридным машинам.

В опубликованном отчете указаны цифры по продажам электрокаров за март этого года. Так, в отчетный период рынок электромобилей составил 96 385 штук, что на 3,8% больше, чем годом ранее.

Доля новых регистраций составила 7,1% от общего числа автомобилей, превышая показатель прошлого года.

Несмотря на рост рынка в целом, продажи моделей Tesla сократились аж на 12% до 50 474 штук.

Особенно сильное падение продаж наблюдается у модели Tesla Model 3. Регистрации этой модели сократились на 61% по сравнению с мартом 2023 года.

Согласно данным источника, это уже пятый месяц подряд, когда продажи данной модели снижаются.