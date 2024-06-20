АвтоВАЗ: LADA Largus вернулся на авторынок

20 июня 2024 года стал днем начала продаж автомобилей LADA Largus в дилерских центрах бренда по всей России. Вся дилерская сеть LADA, состоящая из 319 центров, предлагает автомобили LADA Largus для покупки.

Производство LADA Largus осуществляется на автозаводе LADA в Ижевске. Сборка серийных автомобилей началась 15 мая, и после прохождения проверок качества они готовы к продаже.

LADA Largus предлагается в четырех комплектациях: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон. Версии с 7 местами и кроссовер LADA Largus Cross будут выпущены позже, осенью текущего года.

Универсал LADA Largus на 5 мест доступен в комплектации Classic (от 1 660 000 рублей). Он оснащен 8-клапанным 90-сильным двигателем и имеет системы безопасности, включая подушку безопасности водителя, систему ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочную систему тормозов (АБС). В комплектацию также входят кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники и центральный замок с дистанционным управлением.

За дополнительную плату в размере 45 000 рублей LADA Largus может быть оснащен раздельно складывающейся задней спинкой сиденья и 15-дюймовыми легкосплавными дисками. В одной из комплектаций автомобиль также может иметь 16-клапанный 106-сильный двигатель, а его стоимость начинается от 1 735 000 рублей.

Коммерческий фургон LADA Largus имеет рекомендованную розничную цену от 1 670 000 рублей. Он оборудован 90-сильным двигателем и имеет системы безопасности, включая подушку безопасности водителя, гидроусилитель руля, кондиционер, АБС, систему ЭРА-ГЛОНАСС и центральный замок с дистанционным управлением. В багажном отделении фургона предусмотрены крепления для груза и подсветка.