Авито Авто: водители в РФ стали чаще выбирать отечественные экономичные авто с пробегом

Согласно анализу данных платформы Avito Авто за период с января по май 2024 года, российские покупатели предпочитают отечественные экономичные автомобили с пробегом.

Автомобили с двигателями объемом до 1,5 литра традиционно составляют значительную долю российского рынка. Эти автомобили ценятся за свою экономичность, доступность и достаточную мощность для городской езды.

Производители, включая отечественные и китайские автопроизводители, также ориентируются на двигатели объемом около 1,5 литра.

Среди автомобилей с пробегом наибольшую долю в спросе занимают модели ВАЗ (LADA) 2 110 (5,00%), ВАЗ (LADA) 2 109 (4,57%) и ВАЗ (LADA) 2114 Samara (4,49%). Количество объявлений о продаже экономичных автомобилей с пробегом за год выросло на 9,2%.

Среди новых автомобилей наибольшую долю в спросе занимают модели Haval Jolion (10,09%), Москвич 3 (7,17%) и OMODA C5 (6,57%). Предложение экономичных новых автомобилей по сравнению с предыдущим годом выросло на 154,3%.