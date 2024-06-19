Zeekr намерена запретить продажи свои электромобили в Россию

Информация о запрете продаж премиальных электромобилей Zeekr в России после 30 июня была сообщена основателем аукциона CarClick.ru, Сергеем Пиголкиным, ссылающимся на письмо, полученное некоторыми поставщиками от компании Zeekr.

Однако не были предоставлены причины такого решения, пишет «АвтоВзгляд».

Согласно предположениям Пиголкина, эта информация может стимулировать продажи автомобилей марки до указанной даты.

Он также отметил, что в прошлом году возникла аналогичная ситуация с обновленной моделью Voyah Free, и в конечном итоге такие автомобили продолжали поставляться, в том числе официально.