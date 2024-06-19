АвтоВАЗ отправляет на сервис модели Lada Vesta

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил новую сервисную кампанию, которая затрагивает обновленные модели автомобилей Lada Vesta.

Согласно информации портала «Лада. Онлайн», проводится обновление программного обеспечения (ПО) контроллера системы управления двигателем (КСУД) на семействе Lada Vesta NG (новое поколение).

Если владелец новой модели Vesta обратится в дилерский центр, специалисты автоцентра проведут проверку версии ПО КСУД и, при необходимости, обновят его до актуальной версии. Кроме того, будет произведена перестановка пинов в разъеме КСУД.