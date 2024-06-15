В ГАИ запретили самостоятельно менять 12 деталей авто

В соответствии с последними изменениями в законодательстве, водителям теперь запрещено самостоятельно менять определенные детали в своих автомобилях. Нарушение этого запрета может привести к штрафу в размере 500 рублей или даже лишению прав в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

Эксперты автомобильного портала njcar.ru определили 12 ключевых деталей, которые теперь запрещено менять без специального разрешения. Среди них находятся как внешние элементы кузова, так и части интерьера.

Основная цель введения этого запрета — обеспечить безопасность как для водителей, так и для пешеходов в случае аварий. Производители автомобилей проводят строгие проверки своих деталей, чтобы обеспечить минимальные риски при ДТП.

Согласно информации от ГАИ, владельцам запрещено самостоятельно заменять бамперы, спойлеры, фары, задние фонари, пластиковые обвесы, колесные диски и внешние зеркала. Эти элементы могут оторваться или разрушиться во время аварии, представляя опасность в виде острых осколков и серьезных травм.

Кроме того, в список запрещенных для самостоятельной замены деталей входят элементы интерьера, такие как рулевое колесо, сиденья, передняя панель, дверные карты и другие компоненты, которые разработаны с учетом комфорта водителя и безопасности. Замена этих элементов разрешена только после их сертификации в специализированной лаборатории и регистрации в ГАИ.