Максим Соколов: новая Lada Iskra ориентирована на молодежь

На ПМЭФ-2024 нашла свое место новая модель автомобиля от российского производителя «АвтоВАЗ» — Lada Iskra, специально созданная для молодого поколения и позиционирующаяся как идеальный выбор для первого автомобиля. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью агентству РИА Новости.

Дизайн Iskra выделяется своей динамичностью, сбалансированностью и молодежным стилем, что полностью соответствует стратегии бренда.

«АвтоВАЗ» стремится привлечь молодых поклонников и фанатов своей марки, и модель Iskra, по мнению компании, станет привлекательной для молодежи, привлекая новых сторонников и поклонников.

Президент также подчеркнул наличие множества функций, связанных с мультимедийными системами, интеграцией «Яндекса» и голосовым управлением, которые доступны в этом автомобиле. Он уверен, что именно молодежь будет выбирать Lada Iskra в качестве своего первого автомобиля.

Lada Iskra представляет собой новое семейство компактных автомобилей класса «В», включающих в себя седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Начало серийного производства модели Iskra запланировано на 2025 год на основном заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти. Ожидается, что продажи автомобиля стартуют в первом или втором квартале, а предварительная стоимость будет составлять от 1 до 1,2 миллиона рублей.

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