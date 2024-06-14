Hyundai Solaris стал лидером по числу запросов на проверку этой весной

Специалисты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, Автотека, провели анализ данных о запросах на проверку автомобилей за период с марта по май 2024 года.

В результате был определен топ-5 автомобилей, которые получили наибольшее количество запросов на проверку.

Лидером в этом рейтинге стал Hyundai Solaris, доля запросов на проверку которого составила 2,91%.

На втором месте расположился Kia Rio с долей в 2,67%, а на третьем месте оказалась ВАЗ (LADA) Granta с небольшим отставанием в 2,66%. Замыкают топ-5 автомобилей с наибольшим числом запросов Ford Focus (2,37%) и ВАЗ (LADA) Priora (2,05%).

Интересно, что топ-3 автомобилей с самой высокой динамикой числа запросов по сравнению с весной 2023 года полностью состоит из российских моделей.

Первое место заняла LADA Granta с увеличением числа запросов на 26,11%. На втором месте расположилась LADA Kalina с ростом в 15,63%, а третье место заняла LADA Priora с приростом в 6,72%. Это свидетельствует о сохраняющейся популярности отечественных автомобилей среди российских автолюбителей.